Haberler Yaşam Haberleri İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökceada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi? | MİLYONER 5 MİLYONLUK SORU
Giriş Tarihi: 12.11.2023 22:33 Son Güncelleme: 12.11.2023 22:33

İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökceada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi? | MİLYONER 5 MİLYONLUK SORU

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 5 Milyonluk soru ilk kez görücüye çıktı. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 12 Kasım günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında Eyub İşler 5 Milyonluk soruyu bilmeye çalışacak. Öte yandan 5 Milyon kazandıracak olan İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökceada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi? sorusunun cevabı merak konusu oluyor. İşte Milyoner 5 Milyonluk soru ve cevabı.

İlki Sinop İnceburun’la Hatay’ın en güneyi arasına ikincisi Iğdır’ın en doğusuyla Gökceada’nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi? | MİLYONER 5 MİLYONLUK SORU

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster?'de Eyub İşler 5 Milyon TL'lik soruyu doğru bilmeye çalışacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun Eyub İşler'e yönelttiği İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökceada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

MİLYONER 5 MİLYONLUK SORU

ATV ile Milyoner 5 Milyonluk sorunun cevabı ve tüm detaylar şöyle;

SORU: İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökceada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?

SEÇENEKLER

A- Çorum (CEVAP)
B- Yozgat
C- Sivas
D- Tokat


.

ARKADAŞINA GÖNDER
İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökceada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi? | MİLYONER 5 MİLYONLUK SORU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA