İlki Sinop İnceburun’la Hatay’ın en güneyi arasına ikincisi Iğdır’ın en doğusuyla Gökceada’nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi? | MİLYONER 5 MİLYONLUK SORU

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster?'de Eyub İşler 5 Milyon TL'lik soruyu doğru bilmeye çalışacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun Eyub İşler'e yönelttiği İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökceada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

MİLYONER 5 MİLYONLUK SORU

ATV ile Milyoner 5 Milyonluk sorunun cevabı ve tüm detaylar şöyle;