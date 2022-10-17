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Giriş Tarihi: 17.10.2022 17:00 Son Güncelleme: 17.10.2022 17:01

İlklima'nın ölümü aydınlatıldı: Cesedi sahilde bulunmuştu!

Samsun'un Atakum ilçesinde sahilde ölü bulunan İlklima Naz Akbörü'nün (20), tabancıyla başına ateş ederek intihar ettiği belirlendi. İlçede dövmecide çalışan Akbörü'nün, olaydan önce bir süredir insanlarla olan iletişimini azalttığı ve moralinin bozuk olduğu öğrenildi.

DHA
İlklima’nın ölümü aydınlatıldı: Cesedi sahilde bulunmuştu!

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Burada hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, yerde yatan kişinin başından tabanca ile vurularak öldüğünü belirledi. Cesedin İlklima Naz Akbörü'ye ait olduğunu tespit eden ekipler, yanında bir de tabanca buldu. Akbörü'nün cenazesi, otopsi sonrası memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

'BU KEZ KİMSE TUTAMAYACAK'

Olay ile ilgili çalışma başlatan polis, İlklima Naz Akbörü'ye ait bir mektup buldu. Mektupta adı geçen D.S. (27) ve A.S. (20) isimli 2 şüpheli, gözaltına alındı. Akbörü, mektubunda bu kişilerin ölümünden sorumlu olduğunu yazdığı öğrenildi. 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAĞ ELİYLE ATEŞ ETMİŞ

Akbörü'nün olay günü yapılan ön otopsisinde tabancayla başına sağ eliyle ateş ederek yaşamına son verdiği belirlendi. İlçede bir dövmecide çalıştığı öğrenilen Akbörü'nün gündelik hayatta sağ elini kullandığı ve olay sırasında tabancayı da sağ eliyle tuttuğu tespit edildi. Akbörü'nün olaydan önce bir süredir insanlarla olan iletişimini azalttığı ve moralinin bozuk olduğu da öğrenildi.

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İlklima'nın ölümü aydınlatıldı: Cesedi sahilde bulunmuştu!
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