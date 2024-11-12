İlknur’un katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Muğla Marmaris İçmeler Mahallesi'nde 25 Nisan'da saat 09.00 sıralarında, bir otelde teknik personel olarak çalışan İlknur Çetin (35) ile Ali İhsan Kaya arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali İhsan Kaya, İlknur Çetin'i bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri alan Çetin, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçaklanan 35 yaşındaki İlknur Çetin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olaydan sonra kaçan Kaya, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kıskançlık yüzünden cinayeti işlediği öğrenilen Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Cinayetle ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma tamamlandı.

İddianamede şüpheli hakkında kadına karşı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle kamu davası açıldı.

Yargılama Muğla 3. Ağır Mahkemesi'nde 8 Ocak 2025'te görülecek.

CİNAYETİ ÖNCEDEN TASARLAMIŞ

İddianamede, Kaya'nın İlknur Çetin'i belli aralıklarla takip ettiği, olaydan birkaç gün önce bir işyerinden bıçak satın aldığına yer verildi. İddianamede, Adli Tıp raporunda da İlknur'un ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanmasıyla gelişen iç kanama sonucu meydana geldiğinin belirtildiğine yer verildi.