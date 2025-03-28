İlkokul öğrencileri drone’la mektuplaşıyor

Çorum'un Kargı ilçesinde iki ilkokulun öğrencileri, birbirlerine dronla mektup gönderiyor. Cumhuriyet İlkokulu 1-B Sınıfı öğretmeni Hasret Aslan, öğrencilerin hem sosyalleşmesi hem de unutulmaya yüz tutan mektuplaşmayı öğrenmesi hem de teknolojiyi kullanmaları amacıyla drone aracılığıyla mektuplaşma projesi başlattı. Proje kapsamında Cumhuriyet İlkokulu 1-B sınıfı ile Atatürk İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri, kendi aralarında mektup arkadaşı oldu. Aslan, öğrencilere mektup arkadaşlarının isimlerini vererek onlara, istedikleri konuda mektup yazmalarını istedi. Öğrencilerin yazdığı mektuplar bir drone'a asılarak yaklaşık 800 metre mesafedeki Atatürk İlkokulu'na gönderildi. Burada öğretmenlerinin gözetiminde drone'u karşılayan öğrenciler, kendilerine gelen mektubu okuduktan sonra yazdıkları mektupları aynı drone'la Cumhuriyet İlkokulu'na gönderdi.