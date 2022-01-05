İlkokul öğrencilerinden anlamlı hareket! Mehmetçik için atkı ördüler

"DAHA ÇOK YAPMAK İSTEDİK AMA ELİMİZDEN BU KADARI GELDİ"

Öğrencilerden Sueda Arslan da "Allah tüm Mehmetçiğimizi korusun, daha çok yapmak isterdik ama elimizden bu kadarı geldi." dedi. Fatma Zehra Nebioğlu atkılarla Mehmetçiği mutlu etmek istediklerini ifade etti. Ali Berat Şen de ailelerinden aldıkları harçlıklarla askerler için atkı ördüklerini dile getirdi. Konuşmaların ardından jandarma personeli çocuklara çiçek ve okuma kitabı hediye etti.