İlkokul öğrencisi Kıvanç’ı öğretmeni dövdü

İzmir'de 16 Eylül günü Buca ilçesindeki Tütün İhracatçıları Birliği İlkokulu'nda yaşandı. 6.5 yaşındaki ilkokul birinci sınıf öğrencisi Kıvanç K.'nın dedesi emekli Celalettin K. (60) veli toplantısı için okula gitti. Torunu Kıvanç dedesini görünce ağlayıp koşturarak yanına geldi. Dede Celalettin K. torununa ne olduğunu sordu. Küçük Kıvanç, "Öğrenciler teneffüste dışarı çıktı. Öğretmenim bana 'sen sınıfta nöbetçi kal' dedi. Ben de kalmak istemedim. Bu yüzden boğazımı sıktı. Daha sonra bunu bana sorarlarsa arkadaşlarım arkamdan elbisemi çekti diye söylersin. Yoksa seni öldürürüm diye tembihledi" dedi. Dede Celalettin K. da bu durumu rehber öğretmene bildirdi daha sonra Şehit Coşkun Erçin Polis Merkezi'ne giderek torununun öğretmeni A. C.'tan 'kasten yaralama' suçundan şikayetçi oldu. Dedesi tarafından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen küçük Kıvanç'a rapor alındı. Alınan raporda, 'Boyun bölgesinde morarmalar mevcut. Yüzüne gelen tokat sebebiyle sol gözde sulanma ve kızarıklık var' yazdığı görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. SABAH'a konuşan dede Celalettin K., "Öğretmeni A.C. daha önce de taktığı kolyeyi çıkarmak istemeyen torunuma tokat atmış, boynundaki kolyeyi de çıkartmıştı" dedi.