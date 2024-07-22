İlla ölmemiz mi gerekiyor?

Niğde'de önünden geçtiği fabrikadaki Rottweiler cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan Meryem Birol (54) yaralandı. Önceki akşam 20.00 sıralarında Altunhisar ilçesinde Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde bakım personeli olarak çalışan Meryem Birol, iş çıkışı evine giderken uğradığı saldırıda ölmekten çevredekilerin müdahalesiyle kurtuldu. Sol kolu, sol bacağı, ağız ve burnunun kenarlarından yaralanan Birol Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saldırı anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Birol, *Kaçacak yer bulamadım. Orada bir iş yeri var, onlarınköpekleri. Bacaklarım ve kolum oyuk şimdi.Dudağımdaki damar kopmuş. İlla ölmemizmi gerekiyor? Köpekler sahipli, şikayetçiyim"dedi.Valilikten yapılan açıklamada, köpeklerin sahibi H.K'nin, polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan H.K'ye, idari yaptırım uygulanacağı ifade edilen açıklamada, 2 köpeğin, Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrolünde 10 gün karantinada tutulacağı aktarıl- dı. DHA-İHA