Haberler Yaşam Haberleri İmal edip satıyorlardı… Yakalanıp tutuklandılar
Giriş Tarihi: 4.12.2022 11:18 Son Güncelleme: 4.12.2022 11:36

İmal edip satıyorlardı… Yakalanıp tutuklandılar

İstanbul’da uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapan iki kişi, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından suçüstü yakalandı ve tutuklandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İmal edip satıyorlardı… Yakalanıp tutuklandılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese operasyon düzenledi. R.H. ve H.D. adlı 2 kişi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda; bir kilo 990 gram esrar maddesi, 300 gram Marihuana maddesi, bir gram kokain maddesi, 500 gram uyuşturucu madde katkılı kıyılmış tütün, bir ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde imalatında kullanılan beş şişe aseton maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İmal edip satıyorlardı… Yakalanıp tutuklandılar
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