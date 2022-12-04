İmal edip satıyorlardı… Yakalanıp tutuklandılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese operasyon düzenledi. R.H. ve H.D. adlı 2 kişi gözaltına alındı.



Adreste yapılan aramalarda; bir kilo 990 gram esrar maddesi, 300 gram Marihuana maddesi, bir gram kokain maddesi, 500 gram uyuşturucu madde katkılı kıyılmış tütün, bir ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde imalatında kullanılan beş şişe aseton maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.