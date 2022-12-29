İmalathanede suçüstü! Silah çetesi böyle çökertildi…

Yasa Dışı Silah İmalathanesi'ne dönüştürülmüş olan adreste yapılan aramalarda üç ruhsatsız tabanca, 136 şarjör, 110 anahtarlık tabanca, 45 kuru sıkı tabanca, 19 tabanca namlusu, 55 tabanca gövdesi ve sürgüsü ile silah imalatında kullanılan makineler ve çok sayıda parça ele geçirildi.