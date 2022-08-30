İmalathanesinde ele geçirdiler! Piyasa değeri 2 milyon lira…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beykoz'da bir adrese "Kaçak Nargile Tütünü" operasyonu düzenledi. Bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

"Kaçak Nargile Tütünü" imal edilen adreste yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan bir ton 777 kilogram bandrolsüz kaçak nargile tütünü, 3 ton kaçak nargile tütünü imalatında kullanılan ham madde, bin 470 litre kaçak nargile imalatında kullanılan sıvı, bir adet terazi, 4 adet metal kova, 22 bin adet plastik kutu ile kapak ve 400 bin adet etiket ele geçirildi.