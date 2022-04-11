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Giriş Tarihi: 11.4.2022 13:12

İmalathaneye çevirdiği adresinde yakalandı... Hepsi evinden çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İmalathaneye çevirdiği adresinde yakalandı... Hepsi evinden çıktı

İstanbul’da bir kişi; yasa dışı silah imalathanesine çevirdiği adresinde ruhsatsız silahlar, silah parçaları ve bin mermiyle Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Yahya Kemal Mahallesi'nde bulunan bir adreste yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapıldığını tespit etti. Baskın düzenlenen adreste alkollü olduğu tespit edilen ve polislere yönelik saldırgan tavırlar sergileyen İ.K. (48) isimli bir kişi gözaltına alındı. İ.K.'nın ikamet adresinde bulunan iki adet çelik kasa ve üzerine kayıtlı olduğu saptanan motosikletinde yapılan aramalarda üç ruhsatsız tabanca, bin mermi, iki kelepçe, altı şişe sahte içki, uyuşturucu haplar, yasa dışı silah imalatında kullanılan çok sayıda tabanca parçası ve yasa dışı silah satışlarında kullanılan senet ve evraklar ele geçirildi. "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, Yasa Dışı Silah İmalatı ve Ticareti" suçlarından ötürü adliyeye sevk edilen İ.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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İmalathaneye çevirdiği adresinde yakalandı... Hepsi evinden çıktı
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