İmalı ifadeler taciz sayıldı

argıtay, parkta oturan 13 ve 14 yaşlarındaki kız çocuklarına "Kavun, karpuzları büyütmüşünüz" diyen sanık hakkında verilen beraat kararını bozdu. Bir parkta yaşanan olayda, sanık N.M., bankta oturan 13 ve 14 yaşlarındaki kız çocuklarının yanına gitti. Kalkıp gitmek isteyen kızların arkasından sanık "Kavun, karpuzları büyütmüşsünüz" ifadelerini kullandı. Kız çocuklarının şikâyetçi olduğu sanık N.M.'ye ilk derece mahkeme beraat kararı verdi. Mağdurlardan T.V.'nin avukatı ile cumhuriyet savcısı, mahkemenin kararını Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, "Kavun, karpuzları büyütmüşsünüz" ifadelerinin cinsel taciz suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek beraat kararını oybirliğiyle bozdu. Dosya yeniden yargılama yapılması için ilk derece mahkemesine gönderilirken karar Yargıtay içtihatlarına girdi.