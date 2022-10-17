Haberler Yaşam Haberleri İmam arkadaşa ağlatan vasiyet: Vefat edersem beni sen yıka ve başımda kuran oku
Giriş Tarihi: 18.10.2022

İmam arkadaşa ağlatan vasiyet: Vefat edersem beni sen yıka ve başımda kuran oku

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
İmam arkadaşa ağlatan vasiyet: Vefat edersem beni sen yıka ve başımda kuran oku
2 çocuk babası maden şehidi Murat Ergin'in (37) imam arkadaşı Mustafa Ar aralarında geçen konuşmayı anlattı: "Bana 'Hocam vefat edersem beni sen yıka ve başımda Kuran oku' dedi. Cenazesini yıkayamadım ancak başında Kuran okudum. Yaklaşık 10 yıla yakın tanırım. Mekânı cennet olsun. Güler yüzlü, ekmeği yenen bir insandı. Allah ameline göre hayırla muamele eylesin.3 Murat Ergin'in 10 yıllık eşi Mehtap Mira Ergin ise sosyal medya profilinde eşiyle birlikte çektirdikleri bir fotoğrafın siyahbeyaz halini paylaştı.

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İmam arkadaşa ağlatan vasiyet: Vefat edersem beni sen yıka ve başımda kuran oku
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