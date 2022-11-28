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Giriş Tarihi: 28.11.2022 14:31

İmam babanın en acı görevi

Samsun’da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Abdüssamet Bakır (25), memleketi Amasya’da son yolculuğuna uğurlandı. Gencin cenaze namazını imam hatip olan babası Recep Bakır kıldırdı.

İHA
İmam babanın en acı görevi
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde, işletme bölümü son sınıf öğrencisi Abdüssamet Bakır (25) ile evlerine gelen ev arkadaşının arkadaşı Baran Ö. (21) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan Bakır hayatını kaybetti. Kendisini bıçakladığını ileri sürdüğü gencin elindeki kelebek bıçağı aldığı iddia edilen Baran Ö., Bakır'ı aynı bıçakla kalbinden ve sol bacağından bıçaklayıp motosikletine binerek özel bir hastaneye gitti. Bir lokantada motosikletli kurye olarak çalıştığı öğrenilen ve hastanede tedavi altına alınan Baran Ö., kendisini bıçaklayan genci bıçakla yaraladığını ileri sürdü. Olayın olduğu apartmana giden polis ekipleri üniversite öğrencisi Abdüssamet Bakır'ı apartmanın girişinde ölü olarak buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bakır'ın cenazesi getirildiği Amasya'da Hazreti Ömer Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tekirdede Mezarlığı'na defnedildi. İmam hatip olan babası Recep Bakır, en acı görevini yaparak oğlunun cenaze namazını kıldırdı. Meslektaşları ve yakınları 2 çocuğu daha olan acılı babanın üzüntüsünü paylaşmaya çalıştı.

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İmam babanın en acı görevi
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