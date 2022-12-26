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Giriş Tarihi: 26.12.2022

İmam hatipli Mehmetcan’a tedavi müjdesi

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
İmam hatipli Mehmetcan’a tedavi müjdesi
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde, annesi ve alzheimer hastası anneannesiyle birlikte yaşayan Mehmetcan Şenol (17), skolyaz hastalığı nedeniyle çok sevdiği okuluna devam edemedi.

HAYIRSEVER İSMİNİ AÇIKLAMADI
Anadolu imam hatip lisesi öğrencisi Mehmetcan'ın tek isteği tedavi olarak yarım kalan eğitimini tamamlamak. Maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi için gerekli 100 bin lirayı toplayamayan Anne Zühre Şenol'un imdadına yardım gönüllüleri yetişti. Mehmetcan için sosyal medyada 'Mustafakemalpaşa Yardım Gönüllüleri' sayfası üzerinden başlatılan bağış kampanyasında tedavi için gerekli para toplandı. Paranın büyük kısmının İstanbul'da adını açıklamayan bir hayırsever tarafından bağışlandığı öğrenildi. Anne Zühre Şenol ve oğlu Mehmetcan yardımseverlere teşekkür etti.

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İmam hatipli Mehmetcan’a tedavi müjdesi
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