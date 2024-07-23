İmam Hatipli öğrenciler dünya şampiyonu

Anadolu imam hatip liselerinde fen ve teknoloji programıyla yapay zeka, robotik ve kodlama gibi alanlarda kendini geliştiren öğrenciler, uluslararası etkinliklerde de büyük başarılara imza atıyor. Bu başarının son örneği Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin "AI & Robotics Team" isimli takımı oldu. Takım hem Yapay Zekâ Kulübü hem de Robotik Kulübü öğrencilerinden oluşuyor. Daha önce Türkiye'de Eğitimde Yapay Zekâ Zirvesi'nde birbirinden nitelikli üç yapay zekâ projesini sergileyen Yapay Zekâ Kulübü ile ulusal robot yarışmasında Türkiye üçüncülüğü kazanan Robotik Kulübü bu sefer yurtdışında büyük bir başarıya imza attı. Robot ve yapay zeka kulüpleri öğrencilerinden oluşan "AI & Robotics Team" takımı, 20-21 Temmuz'da Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen "2024 AI RoboSports World Cup" organizasyonuna Türkiye'yi temsilen katıldı. 18 Temmuz'da Güney Kore'ye giden takım, yarışmada büyük bir başarı kazandı."AI & Robotics Team", 6 ülkeden toplamda 300'e yakın takımın yarışmada rakipleriyle mücadele etti. "AI & Robotics Team" takımı, robotun kurgusu ve yazılımının en iyi kullanımını içeren "The Settler" kategorisinde dünya şampiyonluğu, deprem sonrası yardım robotuyla da "DRC Explorer" kategorisinde ise dünya ikinciliği kazandı. Öğrenciler, Türkiye'yi temsilen katıldıkları yarışmada önemli bir elde ettikleri başarı dolayısıyla büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.OKULUN teknoloji koordinatörü Mahmut Sami Başarıcı, farklı ülkelerde düzenlenen ulusal robot yarışmalarında dereceye giren takımların dünya şampiyonasına davet edildiğini anlattı. Başarıcı, öğrencilerin de çeşitli ulusal başarıların ardından dünya genelindeki bu yarışmaya davet mektubu aldığını aktararak, "Yapay zeka ve robotik ekibini birleştirerek mayıs ayında çalışmalara başladık. Öğrencilerimizle kuralları, yarışacakları kategorileri belirledik, ardından yaz tatilinin başlamasıyla kampa girdik. 7 gün 24 saat çalıştık. Çok şükür ki çalışmalarımızın meyvesini aldık" ifadelerini kullandı.