Bakan Tekin: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli dünyada konuşuluyor

Türkiye genelindeki 81 ilden imam hatiplilerin katılımıyla Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde başladı. 2 gün sürecek kurultaya Türkiye genelindeki imam hatip dernekleri, bakanlık ve STK temsilcileri, akademisyenler, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin imam hatip mücadelesinin aslında ülkenin demokrasi mücadelesiyle paralel olarak geliştiğini söyledi.

Konuşmasının başında Gazze'de yaşayan insanlık dramına dikkat çeken Bakan Tekin, "Yayınlanan uluslararası raporlara göre Ekim 2023'ten bu yana her 52 dakikada Gazze'de bir çocuk hayatını kaybetti. Biz geçen yıl dünya çocuklarının hakkını savunmak için, barış ve demokrasiyi savunmak için, hepsinden önemlisi yaşama hakkını savunmak için muhalefet tarafından yerden yere vurulduk. Bizi daha önce Filistin meselesini savunduğumuz için eleştirenler şimdi de sayın Cumhurbaşkanımızı Gazze konusunda duyarsızlıkla suçluyor. Biz sayın Cumhurbaşkanımızla birlikten çocukluğumuzdan gençliğimize Filistin davasını savunarak geldik. Biz Filistinlilerin haklarını savunurken, Yahudilerle dostluk karanlar bugün Filistin konusunda bizi eleştiriyorlar. Filistin'de yapmadığı zulüm kalmayan, oradaki çocukların eğitim ve yaşama haklarını ellerinden alan İsrail bugün aynı şeyi Suriye'de yapmaya çalışıyor. Bu konuyu Cumhurbaşkanımızın Filistin davasına olan desteğini bihakkın teslim etmek adına söylemek istiyorum" dedi.

Tekin, "Bir İmam Hatip mezunu bir kardeşiniz olarak İmam Hatip mücadelesinin aslında ülkemizin demokrasi mücadelesiyle aynı olduğunu söylemek istiyorum. Bu konu Türkiye'nin demokratik siyasal yaşamı ile de ilgilidir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassas ama Türkiye'deki çocukların dünyadaki en iyi eğitime kavuşması meselesinde çok daha hassas. BU konuda varıyla yoğuyla çalışan bir siyasi lider. Bu konuda muhalefete şunları söylemek lazım. Recep Tayyip Erdoğan Başbakan olmadan önce Türkiye eğitimde, uluslararası rakamlarda neredeydi? Hiçbir raporda dünyada iyi örnek gösterilen bir ülke değildi. Bugün Allah'a çok şükür, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimde maddi göstergelerde dünyada örnek gösterilen bir örnek halini aldık. Bugün gençlerimizin eğitimde geldiği nokta dünyada takdir görüyor. Akademisyen iken de defalarca yurt dışına gittim. Şimdi de gidip geliyorum. Bu yıl 8 Mayıs'ta OECD Direktörü ülkemizdeydi, biz davet etmiştik. Kendisinin bize söylediği şu oldu: Türkiye'de eğitim konusunda son yıllarda yapılanları ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini dünya genelinde anlatmanızı istiyorum. Bakın bu ifade bile ülkemizin eğitimde geldiği noktayı göstermesi açısından çok önemli. Ben Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği olan tüm bakanlarımızdan, bürokratlarımızdan ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bakan Tekin, "Dün eğitimdeki katsayı uygulamasının kaldırılmasından rahatsız olanlar bugün gençlerimizin eğitimde başarılı olmasından rahatsız oluyorlar. Dün eğitimde tektipçilikten medet umanlar bugün Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle hedeflediğimiz değerleri, yetkin ve çift kanatlı olarak yetiştirdiğimiz gençlerden ve bütüncül eğitim uygulamalarından rahatsız oluyorlar. Dün bu ülkeyi kendi kendi sınırlarına hapsetmek isteyenler bugün müfredatımıza yerleştirdiğimiz Mavi Vatan, Gök Vatan, Dijital Vatan uygulamalarından rahatsız olduklarını ifade ediyorlar. Dün teknolojiyi yalnızca tüketen ülke iken bugün yerli ve milli teknoloji atılımlarımızdan. Üretim odaklı atılımlarımızdan rahatsız. Dün vesayetle milleti temsil etmekte inat edenler bugün sandığın hükmünden, demokrasinin sesinden, milletin sesinden rahatsızlık duyuyorlar. Dün aileyi yok sayanlar, bugün ailelerimizin talebiyle açtığımız yeni okullardan, yeni okul modellerinden ve kız çocuklarımızın artan okullaşma oranından rahatsızlar. Dün gençliğe fikir özgürlüğü isteyenler bugün bilim, girişim ve Teknofest çağının varlığından rahatsızlar. Dün İmam Hatiplileri dar bir kaba sıkıştırmak isteyenler bugün İmam Hatiplilerin uluslararası alana yayılan program çeşitliliğinden rahatsızlar. Bu rahatsızlıklarının tek bir sebebi var; Türkiye kendi yolunda yürüyor. Milletin aklıyla, vicdanıyla, duasıyla çizilmiş bir yürüyor. Dün onların kapattıklarını biz açtık diye rahatsızlar, yarın fırsatları daha fazla artıracağımızdan rahatsızlar. Milletin inancına, iradesine, duasına dokunan hiçbir şeye izin vermeyeceğimiz için rahatsızlar. Kim ne derse biz okullarımızın kalitesini arttırmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İMAM HATİP ÖĞRETMENLERİ UZMANLAŞACAK

İmam Hatip liselerinin bugün geldiği noktayla yetinmediklerini söyleyen Bakan Tekin, "Bu okulları daha donanımlı, daha başarılı bir noktaya gelmesi için çalışacağız. İmam Hatip okullarımızda meslek derslerini okutan öğretmenlerimiz 13-14 çeşit derse giriyor. Bir öğretmen sabahleyin Akaid dersine, öğleden sonra Fıkıh dersine, sonra başka bir derse giriyor. Burada uzmanlaşma sağlarsak okullarımızdaki eğitim kalitesini sağlayabiliriz diye düşünüyoruz. YÖK Başkanımızla da konuyu istişare ettik. Bu konuda bir istişare süreci başlattık. Din Öğretimi Genel Genel Müdürümüz toplantı süresince burada olacak. Burada da istişare sürecini sizlerle devam ettirecek. Maksadımız işimizi en iyi şekilde yapmaktır" diye konuştu.

PIRIL PIRIL BİR NESİL GELİYOR

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen İmam Hatip Kurultaylarının 22'ncisi Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde başladı. Açılış konuşmasını yapan ÖNDER Genel Başkanı, "Bugün hasret gideriyor, yol haritasını güçlendiriyoruz. Bu salonda bir zamanlar hayal bile edemeyeceğimiz sahnelerin gerçekleştiğini görüyoruz. Geçmişe takılıp kalmıyor ama asıl bir mücadele ile bugünlere geldiğimizi unutmuyoruz. İmam Hatip okullarımız nice karanlık dönemlere rağmen halkımızın desteğiyle yoluna devam etti. Bilim, teknoloji ve sanatta önemli gelişmeler sergileyen bir imam hatip nesli görüyoruz. Pırıl pırıl bir nesil geliyor. İnsanlık için mücadele edecek bir nesil imam hatipli kadroların hedefidir. Bu kurultayda önümüze yeni hedefler koyacak, Türkiye Yüzyılına önemli katkılar sunmaya gayret edeceğiz" dedi.

DÜNYAYI İMANLI VE AHLAKLI NESİLLER KURTARACAK

Fatma Şahin, "Ben İmam Hatip okumadım. Amcamın çocuklarının birbiriyle kavga ettiği bir ortamda dünyaya gözümü açtım. Annem böyle karışık bir ortamda ancak kız lisesinde okuyabileceğimi söylemişti. Okumam gerekiyordu, çünkü babam engelliydi. O zaman Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider yoktu. Bugün her şey değişti. İman, ibadet ve güzel ahlakı bize imam hatipliler öğretti. Bugün dünya yorgun ve büyük bir buhranda. Onu kurtaracak olan da imanlı ve ahlaklı nesillerdir. Dünya bugün Gazze'nin çığlığını duyamıyor" diye konuştu.

DÜNYADAKI BUHRANI ERDOĞAN VE İMAM HATİP NESLİ DÜZELTİR

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise belediye olarak yaptıkları eğitim çalışmalarını anlatarak bugüne kadar 4 imam hatip ortaokulu ve lisesi açtıklarını söyledi. Tahmazoğlu, "Bugün o okullar ilimizde yüksek puanlarla öğrenci alıyor, en yüksek puanlarla da mezun ediyor. Eğitim çok önemli, imam hatip nesli de burada çok önemli. Dünyada büyük bir buhran var, onu da ancak imam hatip nesli ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği düzeltir" dedi.

İLK DERS PROF. DR. MEHMET GÖRMEZ'DEN

İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ise açılış dersinde eğitim camiasına hitap etti. 1. oturumda Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, imam hatip okullarıyla ilgili değerlendirmeler yaparken katılımcılardan gelen soruları cevaplandırırken, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ise "İyi İnsan Olmak" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Kurultayın ikinci gününde Ahlak ve Cesaret Oturumu ile devam edecek kurultay, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kapanış dersi ve sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla son bulacak. Programda geleneksel olarak her yıl açıklanan yılın şiarı da duyurulacak. 2015 yılında "Nitelikli Yenilik" kavramıyla başlayan yılın şiarı geleneği, "İstikamet Üzere", "Samimiyetle", "Bilgi ve Hikmetle", "Ehliyet ve Liyakatle", "Basiret ve Ferasetle", "Adalet ve Merhametle", "Ahde Vefa ile", "Nitelikli Gelecek" ve "Sadakatle" kavramlarıyla devam edecek.

Kurultayın açılışına Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Adalet eski bakanı Abdülhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, milletvekilleri, belediye başkanları, STK temsilcileri ve İmam Hatip mensupları katıldı.