İmam Hatipliler İngilizce yarıştı

İstanbul'da Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Türkiye'nin dört bir yanında imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrencileri bir araya getirerek İngilizce Parlamenter Sistem Münazara Yarışması düzenledi. 9 farklı ilden, 33 okul ve 120 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen yarışmada, Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Team A'dan Khadija Mukhammadjon ve Lina Hatahetoğlu şampiyon oldu. En iyi konuşmacı ise Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yahya Kefah İsa seçildi. 8 oturum halinde yapılan münazaralar sonunda en yüksek puanı elde eden takım, şampiyonluğa ulaşarak altın ödülün sahibi sahibi oldu. Yarışmanın baş jüriliğini dünya şampiyonalarında da görev almış deneyimli isim Ruth Salorme Acolaste'nin üstlendi.