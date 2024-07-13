İmam kazada yaralanmıştı: Yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunan Aligör Mahallesi yolunda geçtiğimiz hafta meydana gelmişti. İddiaya göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil ile plakası öğrenilemeyen Müslüm Yıldız idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık birimleri ağır yaralı olan Müslüm Yıldız'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesine sevk etti. Yaklaşık bir haftadır yaşam mücadelesi veren Müslüm Yıldız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Yıldız'ın ilçede imam olarak görev yaptığı öğrenildi. Müslüm Yıldız'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adlı tıp kurumuna kaldırıldı Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. .