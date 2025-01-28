Haberler Yaşam Haberleri İmam, kendisini telle boğmaya çalışan komşusunu sırtından bıçakladı
Giriş Tarihi: 28.1.2025 15:59 Son Güncelleme: 28.1.2025 16:05

İmam, kendisini telle boğmaya çalışan komşusunu sırtından bıçakladı

Aksaray’da husumetli iki komşu arasında gece başlayan tartışma gündüz devam edince kan aktı. Cami imamı Muhammed Aygün, kendisini darp edip, telle boğmaya çalışan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mehmet Ceylan’ı sırtından bıçaklayarak yaraladı.

Kaan ATALAY
İmam, kendisini telle boğmaya çalışan komşusunu sırtından bıçakladı

Olay, dün gece Bedir Muhtar Mahallesinde yaşandı. Bedir Muhtar Camii imamı Muhammed Aygün (38) aralarında husumet bulunan alt kat komşusu Mehmet Ceylan (37) tarafından darp edilip, iddiaya göre çocuğunun gözü önünde telle boğulmaya çalışıldı. Yaralanan Aygün hastaneye kaldırılırken, saldırgan Ceylan polis tarafından gözaltına alındı. Ancak Ceylan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İMAM, KOMŞUSUNU SIRTINDAN BIÇAKLADI

İkili arasındaki gerginlik bugünde devam etti. Apartmanda karşılaşan taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu kez Muhammed Aygün, kendisini döven Mehmet Ceylan'ı sırtından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Ceylan, sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Muhammed Aygün de gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
İmam, kendisini telle boğmaya çalışan komşusunu sırtından bıçakladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA