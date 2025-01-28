İmam, kendisini telle boğmaya çalışan komşusunu sırtından bıçakladı

Olay, dün gece Bedir Muhtar Mahallesinde yaşandı. Bedir Muhtar Camii imamı Muhammed Aygün (38) aralarında husumet bulunan alt kat komşusu Mehmet Ceylan (37) tarafından darp edilip, iddiaya göre çocuğunun gözü önünde telle boğulmaya çalışıldı. Yaralanan Aygün hastaneye kaldırılırken, saldırgan Ceylan polis tarafından gözaltına alındı. Ancak Ceylan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İMAM, KOMŞUSUNU SIRTINDAN BIÇAKLADI

İkili arasındaki gerginlik bugünde devam etti. Apartmanda karşılaşan taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu kez Muhammed Aygün, kendisini döven Mehmet Ceylan'ı sırtından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Ceylan, sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Muhammed Aygün de gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.