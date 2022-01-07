Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da akıllara durgunluk veren olay! Dini nikahlı eşine bombalı tuzak kurdu
Giriş Tarihi: 7.1.2022 10:00 Son Güncelleme: 7.1.2022 10:10

Çorum'da akıllara durgunluk veren olay! Dini nikahlı eşine bombalı tuzak kurdu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da akıllara durgunluk veren olay! Dini nikahlı eşine bombalı tuzak kurdu

Çorum'da bir kişi tartışma yaşadığı imam nikahlı karısının otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi. Durumu fark eden kadın polisten yardım istedi. Olay yerine gelen terör ve bomba imha ekibi, bomba düzeneğini fünye ile kontrollü patlatarak etkisiz hale getirdi.

Çorum Ulukavak Mahallesi Sakarya 3. Sokak üzerinde oturan H.A.D adlı kadın otomobiline bomba düzeneği yerleştirildiğini belirlendi. Otomobili çalıştırmayan H.A.D, 112'yi arayarak polisten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine terör, bomba imha ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta yapılan incelemede düzeneğin bomba düzeneği olduğu belirlendi.

DÜZENEK FÜNYE İLE İMHA EDİLDİ

Polis otomobilin bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kaparak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaşananları balkonlarından izleyen vatandaşların da uyarılarak evlerine girmelerini sağlanmasının ardından aracın altındaki düzenek güvenli bir bölgeye çekilerek bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatıldı. Patlama esnasında park halindeki 3 otomobilde hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatan poliis, H.A.D adlı kadını ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. kadının otomobiline bomba düzeneği yerleştiren kişinin ise tartışma yaşadığı imam nikahlı kocası olduğu iddia edildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Çorum'da akıllara durgunluk veren olay! Dini nikahlı eşine bombalı tuzak kurdu
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