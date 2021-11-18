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Giriş Tarihi: 18.11.2021 15:19 Son Güncelleme: 18.11.2021 16:04

Bıçakladığı eşinden özür diledi 3 yıl ceza aldı

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Bıçakladığı eşinden özür diledi 3 yıl ceza aldı

Bolu’da imam nikahlı eşini iki yerinden bıçaklamak suretiyle, “Adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tahliye edilen Satiye Ş.’nin son duruşması görüldü. Satiye Ş, 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

Geçtiğimiz yıl Bolu'nun Kuruçay Mahallesinde alkol aldıktan sonra çıkan kavgada 2 yıllık imam nikahlı eşi Sedat K.'yı iki yerinden bıçaklayarak yaralayan ve "Adam öldürmeye teşebbüs suçundan" tutuklandıktan sonra geçtiğimiz ay tahliye olan Satiye Ş.'nin tutuksuz yargılanmasına devam olundu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuksuz yargılanan Satiye Ş. Hakkında karar verdi. Karar öncesi Satiye Ş, "İmam nikahlı eşimden özür diliyorum. Amacımım onu korkutmaktı. Aldığım aşırı derecede alkolün etkisiyle bunlar başıma geldi. Onu seviyorum. Tekrar tekrar kendisinden özür dilerim" derken, İmam nikahlı eşi tarafından iki yerinden bıçaklanan Sedat K.'de, "Eşimden davacı ve şikayetçi değilim. Alkolün etkisiyle bunlar oldu. Ceza almasını istemiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Satiye Ş.'ye 3 yıl 9 ay hapis cezası verirken, Hükmün Geri Bırakılmasına (HGB) karar verdi. 5 yıl içerisinde Satiye Ş, bir suç işlerce cezaevine girecek.

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Bıçakladığı eşinden özür diledi 3 yıl ceza aldı
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