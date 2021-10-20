İmam nikâhlı eşini ve kayınbabasını öldüren sanığa müebbet hapis

Börüncek Mahallesinde İddiaya göre, Halim Çakırtaş ile dini nikâhla birlikte yaşadığı Aynur Arslan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evi terk edip babasını yanına yerleşen Aynur Arslan'ın evine dönmesi için Kayınbabası Hacı Arslan'ın evine giden Halim Çakırtaş, Aynur Arslan'ı geri götürmek istedi. Aynur Arslan gitmek istemeyince aracından av tüfeğini alıp gelen Çakırtaş, onu ve babasını öldürüp akrabaları 5 yaşındaki Fatih Altuntaş'ı da yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan Halim Çakırtaş hakkında açılan davanın 6'ncı ve aynı zamanda karar duruşması, Siverek 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
TASARLAYARAK KATLİAM YAPMADIM, PİŞMANIM
Duruşmaya Arslan ailesinin avukatları ve davaya müdahil olan Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden avukatlar katılırken, Çakırtaş, tutuklu bulunduğu Siverek Kapalı Cezaevi'nden getirildi. Duruşmada söz alan Çakırtaş, pişman olduğunu belirterek tasarlayarak katliam yapmadığını, kendisini savunduğunu söyledi.
Savunmaların ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti sanık Çakırtaş'ın tutukluluk halinin devamına, 'kasten öldürmek ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararda herhangi bir indirim uygulanmadı.
OLAY GEÇMİŞİ
Siverek ilçesine bağlı Bürüncek kırsal mahallesinde imam nikâhlı eşinin yaklaşık 6 aydır evden ayrılarak eve dönmediğini iddia edilerek baba evine giderek geri dönmesini isteyen Halim Çakırtaş eve dönmek istemeyen imam Nikâhlı eşi Aynur Arslan, Kayınbabası Hacı Arslan'ın ölümüne Kayınbabanın Adana'dan misafir olarak gelen torunu Fatih Altuntaş'ı yaralanmasına sebep olmuştu.