İmam nikâhlı eşini ve kayınbabasını öldüren sanığa müebbet hapis

Börüncek Mahallesinde İddiaya göre, Halim Çakırtaş ile dini nikâhla birlikte yaşadığı Aynur Arslan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evi terk edip babasını yanına yerleşen Aynur Arslan'ın evine dönmesi için Kayınbabası Hacı Arslan'ın evine giden Halim Çakırtaş, Aynur Arslan'ı geri götürmek istedi. Aynur Arslan gitmek istemeyince aracından av tüfeğini alıp gelen Çakırtaş, onu ve babasını öldürüp akrabaları 5 yaşındaki Fatih Altuntaş'ı da yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan Halim Çakırtaş hakkında açılan davanın 6'ncı ve aynı zamanda karar duruşması, Siverek 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.