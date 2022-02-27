İmam, sobadan sızan gazdan zehirlendi

Uşak'ta cuma ve sabah namazına gelmeyen imamı merak eden cemaat, 35 yaşındaki imam Hasan Balta'yı tek başına yaşadığı evinde ölü buldu. İmamın sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirlendi. Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Çardak Köy Camisi'nde imamlık yapan Hasan Balta, sabah namazı ve cuma namazına katılmadı. Bunun üzerine evde tek yaşayan imamı merak eden cemaat, Balta'nın evine gitti. Kapının defalarca çalınması üzerine açan olmayınca köy sakinleri Balta'nın durumundan şüphelendi. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine evin olduğu bölgeye jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleriyle ev içerisine giren köy sakinleri, imamın hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Hasan Balta'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.