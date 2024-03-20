İmam ve eşi kazada öldü

İzmir'de Yunusemre Camii imamı Hasan İzci (61), geçici görev ile teravih namazı kıldırmaya gittiği camiden dönerken kullandığı otomobilin hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla attı. Kazada Hasan İzci ve eşi Makbule İzci (60) yaşamını yitirdi.İzmir'in Karabağlar ilçesinde ise sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Kemal Yenidünya (61) ve Nurhayat Yenidünya (51) çiftine çarptı. Kazada Mustafa Kemal Yenidünya hayatını kaybederken, eşi ağır yaralandı.Nevşehir'de elektrikli moped ile seyreden Fikriye Gözübüyük, bulunduğu şeritten bir anda U dönüşü yapmak için direksiyonu kırınca arkasından gelen minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.Antalya'da motosikletiyle işe giden Mustafa Yaldız (18) park halinde bulunan servis aracına çarparak öldü.İzmir'in Çiğli ilçesinde bir otomobil, önce TIR'a ardından savrularak bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı, yolcu olan Faruk Keskinkaya (25) ise hayatını kaybetti.