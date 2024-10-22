İmamı bıçaklayan saldırganın 30 yıl hapsi istendi

Fatih Camii'nde imam Galip Usta ile Bilal Erdem'i bıçakladıktan sonra tutuklanan saldırgan Ömer Salgın'a 30 yıla kadar hapis talep edildi. 8 Ocak günü saat 19.10 sıralarında Fatih Camii'ne giden saldırgan Ömer Salgın, slogan atarak önce imam Galip Usta'yı daha sonra da Bilal Erdem'i bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan Salgın tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayla ilgili olarak şüpheli Ömer Salgın'ın yargılanmasına İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada mütalaasını sunan savcı, camiye giderek bir müddet zaman geçirdikten sonra imam Galip Usta ile Bilal Erdem'i yaralayan sanık Ömer Salgın'ın, üzerine atılı tüm suçlardan toplamda 16 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapsini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, taraflara mütalaa doğrultusunda savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.