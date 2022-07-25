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Giriş Tarihi: 25.7.2022 11:59 Son Güncelleme: 25.7.2022 13:03

İmamın cep telefonunu çaldı… Önce kameralara sonra polislere yakalandı

İstanbul’da bir caminin İmam Odası’ndan cami imamının cep telefonunu çalan hırsız yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İmamın cep telefonunu çaldı… Önce kameralara sonra polislere yakalandı

İstanbul Polisi; Bayrampaşa İlçesi Yıldırım Mahallesi'nde bulunan bir cami içerisindeki İmam Odası'ndan cep telefonu çalınması üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

İmamın cep telefonunu çaldı, önce kameralara sonra polislere yakalandı | Video

Hırsızlık olayını H.K. isimli kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi ve H.K., Bayrampaşa İlçesi Yıldırım Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

"Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen H.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İmamın cep telefonunu çaldı… Önce kameralara sonra polislere yakalandı
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