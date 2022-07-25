İstanbul Polisi; Bayrampaşa İlçesi Yıldırım Mahallesi'nde bulunan bir cami içerisindeki İmam Odası'ndan cep telefonu çalınması üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi.
İmamın cep telefonunu çaldı, önce kameralara sonra polislere yakalandı | Video
Hırsızlık olayını H.K. isimli kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi ve H.K., Bayrampaşa İlçesi Yıldırım Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
"Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen H.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.