İmamoğlu, 2017’deki paylaşımında “Tatil” demişti! Göksu’dan İmamoğlu’na gönderme: İcraatı = Tatil

Sosyal medya platformu Twitter'da tek kelimelik ileti (tweet) paylaşımı akımına toplumun birçok kesiminden binlerce paylaşımla katılım sağlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu akıma "İcraat" kelimesiyle katıldı.

VATANDAŞLAR GÜNDEME GETİRDİ. İMAMOĞLU 2017'DE "TATİL" DEMİŞ

Birçok sosyal medya kullanıcısı İmamoğlu'nun "İcraat" paylaşımını alıntılayarak İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde, 9 Ocak 2017 tarihinde sosyal medyadan "Tatil" kelimesini paylaşmasını gündeme getirdi.

GÖKSU: ICRAATI = TATİL

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da tek kelimelik ileti akımına İmamoğlu'na gönderme yaparak katıldı. Göksu, 9 Ocak 2017 tarihinde Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun tek kelimelik "Tatil" paylaşımını alıntılayarak "İcraatı…" ifadesini kullandı.

"İCRAAT DEĞİL TATİL DEMELİYDİ!"

Sosyal medyadaki birçok sosyal medya kullanıcısı da İmamoğlu'nun 2017'deki "Tatil" paylaşımına gönderme yaparak İmamoğlu'nun "İcraat" diyerek yanlış kelimeyi paylaştığını "Tatil" yazması gerektiğini ima etti.

İMAMOĞLU, DOĞAL AFETLERDE TATİLİNİ YARIDA KESMEDİ

Bilindiği üzere İmamoğlu'nun doğal afetlerde, yaşanan önemli olaylarda tatilini yarıda kesmemesi tartışma konusu olarak gündemde hep yer almıştı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İmamoğlu'nun "İki tatilimde de yağmura denk geldi İstanbul!" ifadelerine tepki gösterdiğinde doğal afetlerde de hep tatilde olduğunu hatırlatarak şöyle demişti: "CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tatillerim hep yağmura denk geliyor." dedi. Yağmur uyarısına rağmen tatile koşuyor. Kar esareti varken İngiliz elçi ile balıkçıda keyif çatıyor. Deprem bölgesinden geçip kayağa gidiyor. Hepsi denk gelmiş! Sorumsuz, beceriksiz! Hadi oradan!"