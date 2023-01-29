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Giriş Tarihi: 29.1.2023 14:36 Son Güncelleme: 29.1.2023 14:44

İmamoğlu İstanbul'a hoş geldin pankartları

Kastamonu, Atina, Bursa ve Bilecik gezileriyle İstanbul'a uğrayan İBB Başkanı İmamoğlu'nun bu tavrına karşı İstanbullular 'Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbulumuza Hoş Geldiniz' pankartları astı.

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İmamoğlu İstanbul’a hoş geldin pankartları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu, Kastamonu, Atina, Bursa ve Bilecik gezilerinin ardından İstanbul'da İBB tarafından düzenlenen 'Karne Şenliği' programına katılmak üzere İstanbul'a geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a dönmesi ise pankartlarla karşılandı. Henüz kim veya kimler tarafından asıldığı bilinmeyen pankartlarda "Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbulumuza Hoş Geldiniz" yazıldığı görüldü.

Pankartların ise, Bağcılar İSTOÇ, Esenler, Fatih Edirnekapı, Saraçhane, Esenler, O-3 otoyoluna asıldığı görüldü.

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İmamoğlu İstanbul'a hoş geldin pankartları
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