İmamoğlu’ndan öğrenci indirimine veto

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın teklifiyle geçen ay kabul edilen öğrenci abonmanına yapılan yüzde 40'lık zammın geri alınarak İETT'nin sübvanse edilmesine ilişkin karar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildi. Karar, İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise sevk edildi. AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Reklama 849 milyon lira ayıran İBB Başkanı, öğrenciler için 463 milyon lira sübvansiyonu çok gördü" dedi. Öte yandan dün gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulu'nda CHP ve İYİ Parti grupları tarafından su fiyatlarına zam teklif edildi. Teklif oy birliğiyle kabul edilerek komisyona havale edildi.