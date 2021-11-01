İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu’nu verilerle yalanladı

VERİLER GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı açıklama yaptı. Bakanlık tarafından paylaşılan verilere göre, "İstanbul İli genelinde ikamet izinli 644.726, geçici koruma statüsündeki Suriyeli 535.025 ve mülteci/şartlı mülteci statülerinde 2.406 olmak üzere tüm hukuki statülerde toplam 1.182.157 yabancı bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde ise ikamet izni, geçici koruma ve mülteci/ şartlı mülteci statülerinde toplam 5.276.471 yabancı bulunmaktadır." denildi.