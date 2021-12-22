İmamoğlu’nun kentsel dönüşüm şovuna tepki: “Bu da yatsıya yetişmedi! Siz, ret verip şovunu yapıyorsunuz”

KİPTAŞ Güngören Doğakent Evleri Dönüşüm Projesinin Temel Atma Töreni bugün gerçekleşmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sosyal medya hesabından "Güngören'de çözdük, her yerde de çözeceğiz. Kimse depreme karşı hazırlığı ve kentsel dönüşümü siyasi rant için kullanmasın. Güngören'de dönüşüm bugün başlıyor" ifadelerini kullandı. Ancak Doğakent Sitesi'nin kentsel dönüşümü hem ilçe hem büyükşehir meclislerinde CHP ve İYİ Parti üyelerinin ret oyu vermesine rağmen onaylanmıştı.

DEMİR: "BİZİM YAPTIĞIMIZ İMAR PLAN NOTLARI SAYESİNDE DOĞAKENT SİTESİ'NİN DÖNÜŞÜM YOLU AÇILDI"

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, İmamoğlu'nun paylaşımı sonrasında sosyal medyadan İmamoğlu'na tepki göstererek, "Bu da yatsıya yetişmedi! Hem ilçe hem büyükşehir meclislerinde CHP üyelerinin RET oyu vermesine rağmen onaylanan, bizim yaptığımız imar plan notları sayesinde Doğakent Sitesi'nin Dönüşüm yolu açıldı. Biz, çalışıyor ve mücadele ediyoruz. Siz, RET verip şovunu yapıyorsunuz" dedi.

GÖKSU: "YAHU SİZ KİM KENTSEL DÖNÜŞÜM SORUNUNU ÇÖZMEK KİM!"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Doğankent Sitesi için söyledikleri hakkında sosyal medyadan tepki gösterdi. Göksu resmi Twitter hesabından, "Yahu siz kim kentsel dönüşüm sorununu çözmek kim! Güngören Belediye Başkanımız Bünyamin Demir'in de dediği gibi İBB Başkanının CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri bu dönüşüm planına HAYIR demişti. Bu CHP'liler yalan söylerken yüzleri de hiç kızarmıyor" ifadelerini kullandı.