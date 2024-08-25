İmamoğlu’nun korumaları engelli vatandaşı tartakladı

Sultangazı Cebeci Spor Kompleksi'nde önceki gün gerçekleşen bir etkinlikte skandal görüntüler yaşandı. İş istemek için İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ulaşmaya çalışan engelli Ercan Sümer (38), korumalar tarafından tartaklanarak yaka paça uzaklaştırıldı.Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Sümer, "Benim yüzde 50 engelli raporum var. 4 yıldır işsizim. İmamoğlu başkanımızdan iş isteyecektim, başka bir niyetim yoktu. Ancak korumaları bana vurdu, beni rencide etti. 'Bir daha gelirsen seni daha kötü yaparız' dediler. Bir odanın içinde beklettiler" dedi.