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Giriş Tarihi: 11.2.2022

İmparator sikkelerini satarken yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
İmparator sikkelerini satarken yakalandılar
İSTANBUL Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, Bağcılar, Büyükçekmece, Kadıköy ve Silivri'de tarihi eser operasyonu düzenledi. 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait olan 109'u altın olmak üzere toplamda 1227 adet sikke ele geçirildi. Toplam 4 bin 470 adet tarihi esere el konulurken, operasyonda ele geçirilen sikkelerden bazılarının ön ve arka yüzlerinde; özel basım betimlenmiş imparator ve imparatoriçe portrelerinin olduğu ifade edildi. Şüphelilerin, sikkeleri "İmparatorların sikkeleri" diyerek internet üzerinden satışa çıkardıkları iddia edildi.

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İmparator sikkelerini satarken yakalandılar
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