Osmanlı padişahları 2. Selim, 1. Süleyman ve 3. Murad dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan'ın bu yıl 436. ölüm yıl dönümü. Kayseri'nin Ağırnas köyünde 29 Mayıs 1489 tarihinde doğan Mimar Sinan, 22 yaşına geldiğinde İstanbul'da acemi oğlanlar ocağına kabul edildi. Gelecek vaat edildiği görülen Sinan, yapı işlerinde görev aldı. Ocakta en önde gelen mimarlarının yanında çalışan Sinan, 1539 yılında Mimar Acem Ali'nin vefatı üzerine onun yerine Saray Başmimarı oldu. 17 Temmuz 1588 yılında İstanbul'da vefat eden Mimar Sinan'ın türbesi Süleymaniye Külliyesi'ndeki Haliç duvarının önünde bulunuyor. Hayatı boyunca toplamda 375 eser bırakan Mimar Sinan, 1548'de tamamladığı Şehzade Camisi'ni "çıraklık eseri", 1557'de tamamladığı Süleymaniye'yi "kalfalık eseri", 1575'te ibadete açılan Selimiye'yi ise "ustalık eseri" olarak nitelendirmişti.Tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu: "Mimar Sinan'ın Avusturyalı, Macar, Bulgar, Rum, Ermeni asıllı olduğu iddiaları farklı kişiler tarafından ortaya atılmıştır. Ancak Mimar Sinan, Karamanlı denilen Anadolu'da yaşayan Hıristiyan Türkler'dendir. Osmanlı döneminde devşirilip, Müslüman olmuştur. Mimar Sinan'ın eserleri imparatorluğu haşmetli gösterir. İmparatorluğun gücü ile dehasını birleştirdi. Osmanlı mimarisini yeni bir anlayışla ele alıp, dünya mimarlığının zirvesine taşıdı."