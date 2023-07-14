Haberler Yaşam Haberleri “İmparatorluk Gömüsü” diyerek satışa çıkardılar… Tarihi eserlerle suçüstü yakalandılar
Giriş Tarihi: 14.7.2023 10:38

“İmparatorluk Gömüsü” diyerek satışa çıkardılar… Tarihi eserlerle suçüstü yakalandılar

İstanbul’da peş peşe düzenlenen seri “Tarihi Eser” operasyonlarında Antik Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemleri’ne ait olan ve “İmparatorluk Gömüsü” diyerek satılmak istenen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Beş kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
“İmparatorluk Gömüsü” diyerek satışa çıkardılar… Tarihi eserlerle suçüstü yakalandılar

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenler, Esenyurt, Sancaktepe, Bağcılar, Sultangazi, Fatih, Kartal ve Ümraniye İlçeleri'nde peş peşe seri "Tarihi Eser" operasyonları düzenledi.

Operasyonlarda; temin ettikleri tarihi eserleri "İmparatorluk Gömüsü" diyerek satmak isteyen beş kişi "2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; Antik Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemleri'ne ait olan farklı ebat ve boylarda gümüş ve bronz toplamda dört bin 233 sikke, ok uçları, 15. ve 16. Yüzyıllara ait olan İncil ve Tevrat, Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemleri'ne ait olan ve Halk Folklörü'nde önemli bir yere sahip kaftanlar, subay kılıçları, sedef işlemeli tabancalar ve kılıçlar ele geçirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
“İmparatorluk Gömüsü” diyerek satışa çıkardılar… Tarihi eserlerle suçüstü yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA