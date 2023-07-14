“İmparatorluk Gömüsü” diyerek satışa çıkardılar… Tarihi eserlerle suçüstü yakalandılar

Adreslerde yapılan aramalarda; Antik Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemleri'ne ait olan farklı ebat ve boylarda gümüş ve bronz toplamda dört bin 233 sikke, ok uçları, 15. ve 16. Yüzyıllara ait olan İncil ve Tevrat, Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemleri'ne ait olan ve Halk Folklörü'nde önemli bir yere sahip kaftanlar, subay kılıçları, sedef işlemeli tabancalar ve kılıçlar ele geçirildi.