Adreslerde yapılan aramalarda Roma, Bizans, Osmanlı Dönemleri'ne ait iki bin 295 adet altın, gümüş ve bronz sikke, 44 ok ucu, pişmiş topraktan oluşan muhtelif eserler ve objeler ele geçirildi. Sikkelerin "İmparatorluk Gömüsü" denilerek satışa çıkarıldığı iddia edildi.





"İmparatorluk Gömüsü" diyerek satmak istediler… Yüzlerce ele geçirildi | Video