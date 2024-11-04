İmrahor’da kentsel yenilemenin ilk adımları atıldı

İstanbul Arnavutköy Belediyesi, İmrahor Mahallesi'nde kapsamlı bir kentsel yenileme projesinin çalışmalarını başlattı. Belediye iştirak şirketi olan ARKENT A.Ş. tarafından yapılan master plan doğrultusunda; bölgenin alt ve üst yapısı, sosyal donatı alanları, okul, cami, kültür merkezleri, spor salonları, yeşil alanlar ve otoparklar gibi birçok detay üzerinde çalışıldı. Yeni bir uydu kent oluşturma hedefiyle hayata geçirilen proje ile İmrahor modern yaşam alanına kavuşacak. Ayrıca proje yatay mimari estetiği ve depreme karşı güvenli yaşam alanlarıyla mahalle sakinleri için modern ve donanımlı bir yaşam alanı sunacak. Projede, İmrahor Mahallesi'ndeki yapıların dayanıklılığı artırılarak güvenli ve sağlıklı bir kent oluşturulması amaçlanıyor. Deprem riskine karşı alınan önlemler doğrultusunda binalar, modern yapılaşma standartlarına uygun şekilde inşa edilecek. Ayrıca, ARKENT A.Ş., İmrahor Merkez'de kurduğu Genel Müdürlük binası ile vatandaşlara hizmet veriyor. Şirket bünyesinde görev yapan uzman mimar ve mühendislerden oluşan ekipler, proje üzerinde çalışmalarını sürdürüyor, mahalle sakinleriyle görüşerek kentsel yenileme süreçleri hakkında bilgilendirmeler sağlıyor.