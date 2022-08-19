İmza attı, hayatı değişti

1978 yılında Almanya'ya giden Selamet Büyükduran, 42 yıl boyunca çalışıp emekli olduktan sonra 2010 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Memleketi Konya'ya yerleşen Büyükduran'ın birçok mal varlığı bulunuyordu. Büyükduran, 2013'te iki çocuğu ile ortada kaldığını ileri süren Yaşar M.'yi (57) yardımcı olarak yanına aldı. Yaşar M., birkaç gün sonra Büyükduran'ın yanına gelerek çocukların okul kayıtları ve ikametgâh çıkartmak için evrakların imzalanması gerektiğini söyledi. Büyükduran evrakları okumadan imzalarken, Yaşar M. ise 15 gün sonra yanında ayrıldı. Büyükduran ise 3 ay sonra gelen icra evrakı ile şoke oldu. Birçok malı elinden giden Büyükduran şu an aile yakınlarının desteği ile ayakta durabiliyor. 9 yıldır çok zorluk çektiğini belirten Selamet Büyükduran, ölmeden önce şüphelilerin cezasını çektiğini görmek istediğini söyledi. Bunun için suç duyurusunda bulunan Büyükduran, yine hüsrana uğradı. Daha önceki girişimleri gibi bu suç duyurusunda da savcılık tarafından takipsizlik kararı verildi.