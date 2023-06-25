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Giriş Tarihi: 25.6.2023 19:57

İnanılır gibi değil: Çalıştığı çiftlikteki 28 büyükbaşı çalıp sattı!

Pes dedirten olay Denizli’de yaşandı… Bir besi çiftliğinden 28 büyükbaş hayvanı çaldıkları belirlenen 1'i çiftlik çalışanı 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İşte inanılmaz olayın detayları

DHA
İnanılır gibi değil: Çalıştığı çiftlikteki 28 büyükbaşı çalıp sattı!

Besi çiftliği sahibi Bilal Budak, 21 Haziran'da Kaklık Mahallesi'ndeki işletmesinden 28 büyükbaş hayvanın çalındığını fark edip, jandarmaya başvurdu. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada büyükbaş hayvanların çiftlikte çalışan Mümtaz S. tarafından çalındığı tespit edildi. Mümtaz S.'nin çiftlik sahibinin olmadığı bir sırada nakliye kamyonu kiralayıp, 28 büyükbaş hayvanı yükleyerek, Bekilli ilçesinde 2 kişiye sattığı belirlendi. Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda, Mümtaz S. ile ona yardım eden L.B (34), E.S. (32) ve İ.E. (35) gözaltına alındı.

Bulunan hayvanlar, jandarma tarafından tutanakla sahibine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden Mümtaz S. tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İnanılır gibi değil: Çalıştığı çiftlikteki 28 büyükbaşı çalıp sattı!
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