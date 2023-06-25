İnanılır gibi değil: Çalıştığı çiftlikteki 28 büyükbaşı çalıp sattı!

Yapılan araştırmada büyükbaş hayvanların çiftlikte çalışan Mümtaz S. tarafından çalındığı tespit edildi. Mümtaz S.'nin çiftlik sahibinin olmadığı bir sırada nakliye kamyonu kiralayıp, 28 büyükbaş hayvanı yükleyerek, Bekilli ilçesinde 2 kişiye sattığı belirlendi. Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda, Mümtaz S. ile ona yardım eden L.B (34), E.S. (32) ve İ.E. (35) gözaltına alındı.