İnanılır gibi değil! Kızılay’ın kan bağış noktalarını şikâyet ettiler

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, resmi Twitter hesabından Kızılay'ın seyyar kan bağış noktalarının bazı belediye, valilik ve esnaf şikâyetleri nedeniyle kaldırılmak istendiğini ifade etti.

"BİN 500 HASTANEDE 20 BİN HASTAYA ULAŞTIRMAK ZORUNDAYIZ"

Kınık sosyal medya hesabından, "Anlayış bekliyoruz, lütfen! Kent meydanlarındaki seyyar Kan Bağış noktalarımızın kaldırılması yönünde bazı Belediye, Valilik ve esnafımızdan şikâyetler alıyoruz. Öncelikle her gün ama her gün; 9 bin kişiden kan alıp işleyip bin 500 hastanede 20 bin hastaya ulaştırmak zorundayız" dedi.

"KENT SİLUETİ VE TİCARET ÖNEMLİ. PEKİ AMA İNSAN HAYATI!"

Seyyar kan bağış noktalarının kaldırılması için şikâyetçi olanlara sosyal medyadan seslenen Kınık, "İhtiyacımız olan 3 milyon tam kan, 9 milyon ünite kan bileşenini biz de diğer gelişmiş ülkeler gibi kent meydanlarından topluyoruz. Tamam kent silueti ve ticaret önemli. Peki ama insan hayatı! Kıymetli Belediye Başkanlarımız, Valilerimiz, Esnafımız Kızılaycılara yardımcı olunuz" ifadelerini kullandı.