Haberler Yaşam Haberleri İnanılır gibi değil! Kızılay’ın kan bağış noktalarını şikâyet ettiler
Giriş Tarihi: 20.10.2022 14:00 Son Güncelleme: 20.10.2022 14:01

İnanılır gibi değil! Kızılay’ın kan bağış noktalarını şikâyet ettiler

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay’ın şehirlerdeki seyyar kan bağış noktalarının kaldırılması yönünde bazı belediye, valilik ve esnaftan şikâyet aldıklarını sosyal medyadan açıkladı. Kınık, ihtiyaç olan 3 milyon tam kan, 9 milyon ünite kan bileşenini diğer gelişmiş ülkeler gibi kent meydanlarından topladıklarının altını çizerek şikâyet edenlere seslendi: “Tamam kent silueti ve ticaret önemli. Peki ama insan hayatı!”

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
İnanılır gibi değil! Kızılay’ın kan bağış noktalarını şikâyet ettiler

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, resmi Twitter hesabından Kızılay'ın seyyar kan bağış noktalarının bazı belediye, valilik ve esnaf şikâyetleri nedeniyle kaldırılmak istendiğini ifade etti.

"BİN 500 HASTANEDE 20 BİN HASTAYA ULAŞTIRMAK ZORUNDAYIZ"

Kınık sosyal medya hesabından, "Anlayış bekliyoruz, lütfen! Kent meydanlarındaki seyyar Kan Bağış noktalarımızın kaldırılması yönünde bazı Belediye, Valilik ve esnafımızdan şikâyetler alıyoruz. Öncelikle her gün ama her gün; 9 bin kişiden kan alıp işleyip bin 500 hastanede 20 bin hastaya ulaştırmak zorundayız" dedi.

"KENT SİLUETİ VE TİCARET ÖNEMLİ. PEKİ AMA İNSAN HAYATI!"

Seyyar kan bağış noktalarının kaldırılması için şikâyetçi olanlara sosyal medyadan seslenen Kınık, "İhtiyacımız olan 3 milyon tam kan, 9 milyon ünite kan bileşenini biz de diğer gelişmiş ülkeler gibi kent meydanlarından topluyoruz. Tamam kent silueti ve ticaret önemli. Peki ama insan hayatı! Kıymetli Belediye Başkanlarımız, Valilerimiz, Esnafımız Kızılaycılara yardımcı olunuz" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Eski tip sürücü belgesi olanlar dikkat: Eski ehliyet yenileme süresi uzatıldı
Bakan Koca duyurdu! Kanser taraması randevu sistemi Türkiye genelinde kullanıma açıldı: Ücretsiz olacak
Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanmasına operasyon! Zafer Biryol tutuklandı
Son dakika: Zengilan Uluslararası Havalimanı tamamlandı! Açılışını Başkan Erdoğan ve Aliyev yaptı
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ı uyardı: Oldubittiye izin vermeyiz
SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
SON DAKİKA: Yerli otomobil Togg'un fiyatı ne olacak? Seri üretim ne zaman? Bakan Varank açıkladı
Son dakika haberleri: Galatasaray Türkiye Kupası’nda şov yaptı! Aslan, Kastamonuspor’u 7 golle yıktı…
Köyden indim ABD’ye
Nayır nolamaz moğlum
ARKADAŞINA GÖNDER
İnanılır gibi değil! Kızılay’ın kan bağış noktalarını şikâyet ettiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA