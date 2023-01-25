İnanılmaz görüntü: Hırsız site bekçisine kendi aracını ittirdi!

Otomobilin sahibi Mehmet Kartal Karalar, sabah geldiğin otomobilinin tüm göğüs aksamlarının söküldüğünü gördüğünü belirterek şüphelinin yakalanmasını istedi. Karalar, "Gece aracımı burada park edip başka bir araba ile eve gittim. Sabah geldiğimde hurdaya dönmüş otomobilimi gördüm, sonrasında kamera kayıtlarına baktım. Bu şahıs gece saatlerinde geliyor. Aracımın içindeki kilometre saati, dikiz aynası, iç kapı kolları, direksiyon göbeği, klima paneli ve ızgaralarını söküp götürmüş. Göğüs aksamında hiçbir şey bırakmamış. 20 bin TL zararımız var. Olayı gerçekleştirdikten sonra da sitemizin bekçisi fark ediyor ancak ona da kendi aracının bozulduğunu söyleyip yardım istiyor. Bekçi ise hırsızı yakalayacağına arabasını iterek yardımcı oluyor. Bir an önce bu kişinin yakalanmasını istiyorum."