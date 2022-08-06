İnanılmaz Örümcek Adam filmi 6 Ağustos Cumartesi akşamı ATV ekranlarına gelecek. Lise çağında bir genç olan Peter Parker'ın yaşadığı "Ben kimim? Neye aidim?" soruları işleri farklı noktaya taşıyacaktır. Babasının eski ortağının ortaya çıkaracağı gerçek ise her şeyin farklı olacağını işaret edecektir. Peki, İnanılmaz Örümcek Adam filmi konusu nedir? İnanılmaz Örümcek Adam filmi oyuncuları kimler?
Peter Parker gerçek ailesi tarafından terk edilmiş dayısı ve yengesinin büyüttüğü dahası sosyal hayatta zayıf karakterli, lise çağında bir gençtir. Her ergenin yaşadığı "Ben kimim? Nereye aidim?" sorularını daha derin sormaktadır. Bir yandan da Gwen Stacy'ye körkütük âşıktır. Bir gün babasına ait bir çanta bulan Parker, anne ve babasının ortadan kaybolmasının ardındaki sırları çözmeye karar verir. Karşısına Oscorp şirketi ve babasının eski ortağı olan Dr. Curt Connor'ın laboratuarı çıkar.
Artık Peter Parker için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır...