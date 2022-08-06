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Giriş Tarihi: 6.8.2022 13:41

İnanılmaz Örümcek Adam filmi konusu nedir? İnanılmaz Örümcek Adam filmi oyuncuları kimler?

İnanılmaz Örümcek Adam filmi ATV ekranlarında olacak. 6 Ağustos Cumartesi akşamı seyircisi ile buluşacak olan film 2012 yılı yapımı olup yönetmen koltuğunda Marc Webb oturmaktadır. Aksiyon, macera ve fantastik türlerde olan filmde Peter Parker karakterinin sıra dışı hayatı anlatılıyor. Peki, İnanılmaz Örümcek Adam filmi konusu nedir? İnanılmaz Örümcek Adam filmi oyuncuları kimler?

İnanılmaz Örümcek Adam filmi konusu nedir? İnanılmaz Örümcek Adam filmi oyuncuları kimler?

İnanılmaz Örümcek Adam filmi 6 Ağustos Cumartesi akşamı ATV ekranlarına gelecek. Lise çağında bir genç olan Peter Parker'ın yaşadığı "Ben kimim? Neye aidim?" soruları işleri farklı noktaya taşıyacaktır. Babasının eski ortağının ortaya çıkaracağı gerçek ise her şeyin farklı olacağını işaret edecektir. Peki, İnanılmaz Örümcek Adam filmi konusu nedir? İnanılmaz Örümcek Adam filmi oyuncuları kimler?

İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM FİLMİ KONUSU

Peter Parker gerçek ailesi tarafından terk edilmiş dayısı ve yengesinin büyüttüğü dahası sosyal hayatta zayıf karakterli, lise çağında bir gençtir. Her ergenin yaşadığı "Ben kimim? Nereye aidim?" sorularını daha derin sormaktadır. Bir yandan da Gwen Stacy'ye körkütük âşıktır. Bir gün babasına ait bir çanta bulan Parker, anne ve babasının ortadan kaybolmasının ardındaki sırları çözmeye karar verir. Karşısına Oscorp şirketi ve babasının eski ortağı olan Dr. Curt Connor'ın laboratuarı çıkar.

Artık Peter Parker için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır...

İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2012

Yönetmen : Marc Webb

Türü : Aksiyon / Macera / Fantastik

Oyuncular : Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Martin Sheen

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İnanılmaz Örümcek Adam filmi konusu nedir? İnanılmaz Örümcek Adam filmi oyuncuları kimler?
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