İnanılmaz Örümcek Adam filmi konusu nedir? İnanılmaz Örümcek Adam filmi oyuncuları kimler?

İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM FİLMİ KONUSU

Peter Parker gerçek ailesi tarafından terk edilmiş dayısı ve yengesinin büyüttüğü dahası sosyal hayatta zayıf karakterli, lise çağında bir gençtir. Her ergenin yaşadığı "Ben kimim? Nereye aidim?" sorularını daha derin sormaktadır. Bir yandan da Gwen Stacy'ye körkütük âşıktır. Bir gün babasına ait bir çanta bulan Parker, anne ve babasının ortadan kaybolmasının ardındaki sırları çözmeye karar verir. Karşısına Oscorp şirketi ve babasının eski ortağı olan Dr. Curt Connor'ın laboratuarı çıkar.

Artık Peter Parker için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır...