Haberler Yaşam Haberleri İnanıyoruz Dilara, başaracaksın! Doğuştan fiziksel engelli Dilara, evde aldığı eğitimle hayata sımsıkı sarılıyor
Giriş Tarihi: 17.4.2023 15:17 Son Güncelleme: 17.4.2023 16:04

İnanıyoruz Dilara, başaracaksın! Doğuştan fiziksel engelli Dilara, evde aldığı eğitimle hayata sımsıkı sarılıyor

Konya’da fiziksel engelli olarak dünyaya gelen 13 yaşındaki Dilara Güney, 5 kez ameliyat geçirmesine rağmen okuma azmi ve hayata karşı pozitifliği ile çevresine de umut oluyor.

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İnanıyoruz Dilara, başaracaksın! Doğuştan fiziksel engelli Dilara, evde aldığı eğitimle hayata sımsıkı sarılıyor

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Kumluca Mahallesinde yaşayan Mehmet ve Leyla çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olarak dünyaya gelen Dilara Güney, doğuştan yüzde 99 oranında fiziksel engeli olduğu için, hiç yürüyemedi. Birinci ameliyatını doğumundan hemen sonra, diğer dördünü de 8 yaşındayken 43 günlük süre içerisinde geçiren ve 13 yaşına gelen Dilara, tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiriyor.

'ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYORUM'

Enfeksiyon riski nedeniyle okula gidemeyen Dilara, derslerini eve gelen öğretmen Büşra Rençber ile alıyor. Hayata gülümseyerek bakan, derslerindeki başarısı ve pozitifliği ile çevresindekilere de umut olan, 6'ncı sınıf öğrencisi Dilara, "Derslerimi de öğretmenimi de çok seviyorum. Okumak istiyorum. Özellikle de Türkçe öğretmeni olup, benim durumumda olan çocuklara yardımcı olmak istiyorum. En büyük hayalim de bu. Başarmak için çok çalışacağım ve başaracağım" dedi.

'ABLA KARDEŞ GİBİYİZ'

Öğretmeni Büşra Rençber ise, "Dilara çok zeki bir çocuk. Hep gülüyor, hayata karşı pozitif. Onunlayken o pozitifliği bana da geçiyor. Abla kardeş gibiyiz. Hem ders yapıyoruz, hem eğleniyoruz. Evi sınıfa çevirdik. Her şeyi beraber yapıyoruz. Beraberken mutluyuz. Dilara ile ders yaptığım için kendimi şanslı hissediyorum. İleride çok başarılı olacağına inanıyorum. Kendisini geliştirmesi için de elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından ücretli öğretmen Büşra Rençber'e Dilara ile yakından ilgilenmesi ve başarısında etkileri nedeniyle teşekkür belgesi takdim edildi.


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İnanıyoruz Dilara, başaracaksın! Doğuştan fiziksel engelli Dilara, evde aldığı eğitimle hayata sımsıkı sarılıyor
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