İnce’nin sahte dekont soruşturmasında 12 kişiye dava! Sahte dekont iddialarına istenen ceza belli oldu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medya hesabından "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim" paylaşımını yaptı. Söz konusu paylaşım ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek resen soruşturma başlattı. İnce'nin illegal yollarla siyasi iktidara ve Cumhurbaşkanına yakın kişilerden yüklü miktarda hukuka aykırı olarak para aldığını iddia eden sahte banka dekontlarının oluşturulduğu anlatılarak, İnce'nin kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak ele geçirildiği ve yayıldığı, oluşturulan bu sahte dekontların internet ve sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği aktarıldı.

SAHTE DEKONT SAYGINLIĞINA SALDIRI

Bir bankanın Bursa-Mustafakemalpaşa şubesinde, mağdurlar Kerime Oruç ve Elif Duman arasında 25 Haziran 2021'de gerçekleşen 400 lira tutarlı bir havale işlemine ait dekont hukuka aykırı biçimde ele geçirildiği ifade edilen iddianamede, firari FETÖ'cüler Cevheri Güven ve Ali Yeşildağ, mağdurlar Oruç ve Duman adına düzenlenmiş bu banka dekontunu tahrif ederek dekontun gönderen kısmına Maksut Serim, alıcı kısmına ise Muharrem İnce'nin adının yazıldığı kaydedildi. İddianamede, dekonttaki tutar kısmının da değiştirerek 10 milyon lira yazan Güven ve Yaşildağ, açıklama kısmına 'Maksut Serim tarafından hesaba aktarılan' şeklinde gerçeğe aykırı bilgi girildiği belirtildi. Sahte belgenin internet ve sosyal medyada şüpheliler tarafından yayılmasının İnce'nin toplum nezdindeki şeref, onur ve saygınlığına saldırı olduğuna dikkat çekildi.

SEÇİM SÜRECİNDEN AYRILMASI MAKSADIYLA YAPILDI

Seçimlere katılan ve ulusal çapta faaliyet yürüten bir siyasi parti başkanına yönelik olarak seçim sürecinden ayrılmasını sağlamak maksadıyla yapıldığı yönündeki olgu ve emarelerin göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edilen iddianamede, "Anayasal demokratik seçim sürecinin sağlıklı işlemesine ve bu yolla demokratik toplum düzenine yönelik hukuka aykırı bir müdahale girişimi niteliğinde olduğu anlaşılmıştır" denildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Arkan G, Ethem G, Gülsün A, Kadir A, Mehmet G, Mehmet Ali C, Murat T, Mustafa Cengiz Ç, Salim Faruk K, Seyfullah T, Tekin A. ve Tülün K.'nın 'Sahte özel belgeyi bilerek kullanma', 'Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' ve 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından 9 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.