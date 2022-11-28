İnci Bağış Karakuş kayınbiraderi tarafından katledildi: Ailesi o karara isyan etti!

Korkunç olay dün akşam saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eşi ile arası bozuk olan Hüseyin Karakuş, barışmak için S.K.'yi ofise çağırdı. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Sesleri duyan Karakuş'un kardeşi Yüksel Karakuş da 9 yaşındaki kızını da yanına alıp, ofise geldi. Çıkan kavga sırasında Hüseyin Karakuş, eşi S.K. ile kardeşi ve yeğenini pompalı tüfekle rehin aldı. Kızı ile eşinin rehin alındığını öğrenen İnci Bağış Karakuş da olay yerine gitti.