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Giriş Tarihi: 12.9.2022

İnci öğretmen okulunu rengarenk boyadı

İnci öğretmen okulunu rengarenk boyadı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmen İnci Görgün, görevli olduğu kırsal mahalledeki Kesmekaya İlkokulu'nun dış cephesini ve sınıflarını rengarenk boyadı. Okulu yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirdikleri için mutlu olduklarını belirten Görgün, "Okulumuzun duvarlarını çocuklarımın hayalleri gibi güzelleştirip renklendirmek istedim. Binamızı boyarken çok eğlendik, boyamaya sevgimizi, emeğimizi ve azmimizi kattık ve bunları yaparken de çocuklarla beraber eğlendik. Çocuklarımızın hayallerindeki renkleri biz okulumuzun duvarlarına nakşettik" dedi.

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İnci öğretmen okulunu rengarenk boyadı
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