İncirli Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İncirli Metrobüs Durağına ulaşım oldukça rahattır. Çünkü dört tane toplu taşıma hattı bu istasyonun yakınından geçmektedir. Bu açıdan baktığımızda çok kullanışlı bir istasyondur. İncirli Metrobüs Durağına yol tarifi ile de gidilebilir. Bunun yanında otobüs, tren, metro ve minibüs / dolmuş gibi toplu taşıma hatlarıyla da bu noktaya varabilirsiniz. Bu bilgiler doğrultusunda İncirli Metrobüs Durağından hangi hatlar geçer ve nasıl gidilir? Bu konuda bilmeniz gerekenleri ayrıntılı bir şekilde hazırladık. İncirli Metrobüs Durağından geçen hatlar hangisidir? Diyorsanız işte yanıtları…

İncirli Metrobüs Durağı Nerede?

İncirli Metrobüs İstasyonu, İstanbul'da İETT tarafından işletilen Metrobüslere hizmet veren ve 17 Eylül 2007'de hizmete giren metrobüs istasyonudur. İstasyonun yol tarifi, Bahçelievler'in Merkez Mahallesi ile Bakırköy'ün Kartaltepe Mahallesi arasında üzerinde yer almaktadır. Bunun yanında buranın adresi şu şekildedir:

Bahçelievler Merkez, İncirli Cd., 34180 Bakırköy/İstanbul

İncirli Metrobüs Durağından Geçen Hatlar

İncirli Metrobüs durağından birçok toplu taşıma aracı geçtiğinden bahsetmiştik. Bunları şu şekilde gösterebiliriz:

Otobüs: 72T, 73, 76D, 94Y, BEYLIKDÜZÜ - SÖĞÜTLÜÇEŞME, BEYLIKDÜZÜ – ZINCIRLIKUYU

Tren: MARMARAY (HALKALI - GEBZE)

Metro: M1A

Minibüs / Dolmuş: MİNİBÜS: A-03

İncirli Metrobüsten Metroya Nasıl Gidilir?

İstasyondan M1ᴀ Bakırköy - İncirli Metro İstasyonu'na yaklaşık 250 metre yürüme mesafesi olup, istasyonlar arası aktarma imkânı vardır. Bu nedenle gitmek istediğiniz yer için bu metrobüs durağını tercih edebilirsiniz.