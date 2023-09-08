İndirim çadırı altında vurgun yapan kuyumcuya 20 yıl hapis cezası

Merkez Meram ilçesindeki Sarraflar Çarşısı'nda kuyumculuk yapan Musa Göksu, 2019 yılının Temmuz ayında indirim çadırı kuracağını söyleyip, kent merkezi ve İstanbul'daki toptancılardan aldığı 30 kilogram altında kayıplara karıştı. Göksu bir süre sonra kaçtığı İstanbul'da sevgili Özen Yıldırım ile birlikte yakalandı. Bir süre tutuklu yargılanan sanıklar yargılama aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

KUYUMCUYA 20 YIL HAPİS CEZASI

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Musa Göksu bugün son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanıkların eylemlerinin nitelikli dolandırıcılık olmadığı, güveni kötüye kullanma olduğunu belirtti. Bunun üzerine Musa Göksu 8 mağdura yönelik "güveni kötüye kullanma" suçundan 20 yıl hapis ve 133 bin 280 lira adli para cezasına çarptırıldı. Verilen para cezası ise 24 eşit taksite bölündü. Aynı dosyada yargılanan Mehmet Ali Doğan ise 8 mağdura yönelik "güveni kötüye kullanma" suçundan 10 yıl hapse mahkum edildi. Hasan Göksu, Mehmet Göksu ve Özen Yıldırım ise beraat etti.