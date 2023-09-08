Haberler Yaşam Haberleri İndirim çadırı altında vurgun yapan kuyumcuya 20 yıl hapis cezası
Giriş Tarihi: 8.9.2023 14:11 Son Güncelleme: 8.9.2023 14:28

İndirim çadırı altında vurgun yapan kuyumcuya 20 yıl hapis cezası

Konya'da, indirim çadırında satacağını söyleyerek piyasadan topladığı yaklaşık 30 kilo altınla, sevgilisiyle birlikte kaçtığı İstanbul'da yakalanan kuyumcu Musa Göksu,‘Güveni kötüye kullanma’ suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 133 bin 280 lira adli para cezası da 24 eşit taksite bölündü.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
İndirim çadırı altında vurgun yapan kuyumcuya 20 yıl hapis cezası

Merkez Meram ilçesindeki Sarraflar Çarşısı'nda kuyumculuk yapan Musa Göksu, 2019 yılının Temmuz ayında indirim çadırı kuracağını söyleyip, kent merkezi ve İstanbul'daki toptancılardan aldığı 30 kilogram altında kayıplara karıştı. Göksu bir süre sonra kaçtığı İstanbul'da sevgili Özen Yıldırım ile birlikte yakalandı. Bir süre tutuklu yargılanan sanıklar yargılama aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

KUYUMCUYA 20 YIL HAPİS CEZASI

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Musa Göksu bugün son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanıkların eylemlerinin nitelikli dolandırıcılık olmadığı, güveni kötüye kullanma olduğunu belirtti. Bunun üzerine Musa Göksu 8 mağdura yönelik "güveni kötüye kullanma" suçundan 20 yıl hapis ve 133 bin 280 lira adli para cezasına çarptırıldı. Verilen para cezası ise 24 eşit taksite bölündü. Aynı dosyada yargılanan Mehmet Ali Doğan ise 8 mağdura yönelik "güveni kötüye kullanma" suçundan 10 yıl hapse mahkum edildi. Hasan Göksu, Mehmet Göksu ve Özen Yıldırım ise beraat etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Vatandaş afet derdinde İmamoğlu şov peşinde! "Fotoğraf çektirip gittiler"
OVP ile emekli ve memurun zam hesabı değişti! İşte konuşulan rakamlar
Danıştay saldırganı Alparslan Arslan'ın ölümünde sır perdesi aralandı
Kaptan Eda Erdem'in 12 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer adını bile formasında taşıyor
OVP milyonların cebine yansıyacak! Sabit gelirliye konut ikinci emekliliğe destek
4 hastanın ölümünden yargılanıyor! Sabıkalı doktor hayatını kararttı: "Ömrümü elimden aldı"
Kaynanayla İstanbul turu
Sırra kadem basmıştı! Selena'nın Selin'i yıllar sonra çıktı! İşte 31 yaşındaki Cansu Demirci'nin son hali...
Başkan Erdoğan'ın girişimleri dünyaya umut oluyor! Soçi sonrası 40 gemiyle Afrika’ya umut taşınacak
Karadeniz gazından bir güzel haber daha! Ekonomiye 2 milyar dolarlık katkı sağlayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
İndirim çadırı altında vurgun yapan kuyumcuya 20 yıl hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA