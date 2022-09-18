İNDİRİM MÜJDESİ! Benzin ve motorin fiyatı son durum: 18 Eylül 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim mi gelecek ne zaman?

Benzine ve motorine son dönemde peş peşe zam ve indirim yapıldığı haberlerine sıkça rastlıyoruz. Birçok piyasada olduğu gibi brent petroldeki dalgalanma akaryakıt piyasasına da yansıyor. Öte yandan "18 Eylül 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim mi gelecek ne zaman?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte benzin ve motorin fiyatı son durum ve gelişmeler...