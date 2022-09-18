Haberler Yaşam Haberleri İNDİRİM MÜJDESİ! Benzin ve motorin fiyatı son durum: 18 Eylül 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim mi gelecek ne zaman?
Giriş Tarihi: 18.9.2022 07:27

İNDİRİM MÜJDESİ! Benzin ve motorin fiyatı son durum: 18 Eylül 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim mi gelecek ne zaman?

Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Petrol piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle zaman zaman iniş ve çıkışlar yaşayan benzin ve mazot fiyatı bugün de gündeme geliyor. Özellikle araç sahipleri gün içerisinde “18 Eylül 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim mi gelecek ne zaman?” sorularına yanıt arıyor. Son olarak Pazartesi gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına indirim gelmesi bekleniyor. Peki, benzine indirim gelecek mi? İşte fiyatı ve son durum.

İNDİRİM MÜJDESİ! Benzin ve motorin fiyatı son durum: 18 Eylül 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim mi gelecek ne zaman?

Benzine ve motorine son dönemde peş peşe zam ve indirim yapıldığı haberlerine sıkça rastlıyoruz. Birçok piyasada olduğu gibi brent petroldeki dalgalanma akaryakıt piyasasına da yansıyor. Öte yandan "18 Eylül 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim mi gelecek ne zaman?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte benzin ve motorin fiyatı son durum ve gelişmeler...

BENZİN FİYATI SON DURUM GÜNCEL! 17 Eylül 2022 Bugün akaryakıt fiyatları ile motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları ne kadar oldu, kaçTL?

MOTORİN İNDİRİM MÜJDESİ

Pazartesi günü gelecek 2 lira 25 kuruş indirim ile birlikte 3 büyükşehirde motorin 22 lira seviyesine inecek. Ortalama olarak İstanbul'da 22,58 TL, Ankara'da 22,71 TL ile İzmir'de ise 22,69 TL'den satışa sunulacak.

BENZİN FİYATI SON DURUM GÜNCEL! 17 Eylül 2022 Bugün akaryakıt fiyatları ile motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları ne kadar oldu, kaçTL?

BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 24,86 TL

LPG: 10,62 - 11,07 TL

BENZİN FİYATI SON DURUM GÜNCEL! 17 Eylül 2022 Bugün akaryakıt fiyatları ile motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları ne kadar oldu, kaçTL?

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 19.36 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24.92 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

BENZİN FİYATI SON DURUM GÜNCEL! 17 Eylül 2022 Bugün akaryakıt fiyatları ile motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları ne kadar oldu, kaçTL?

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24.94 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

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İNDİRİM MÜJDESİ! Benzin ve motorin fiyatı son durum: 18 Eylül 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim mi gelecek ne zaman?
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